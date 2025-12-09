Cronaca

Torna alla homepage

Incontra l'ex a cui non si potrebbe avvicinare e gli spruzza lo spray al peperoncino negli occhi: arrestata

L'uomo è stato soccorso in quanto ha riportato diverse lievi escoriazioni agli occhi
40 secondi di lettura
di Au. B.

È stata arrestata una donna che dopo una lite con l'ex fidanzato gli ha spruzzato dello spray al peperoncino al volto. È successo in centro a Savona.

La donna aveva il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex fidanzato 

La donna si sarebbe già dimostrata violenta, tanto che era soggetta di un divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo, e solo da poco aveva tolto il braccialetto elettronico che ne segnalava gli spostamenti.

Nel weekend la 39enne ha però visto l'ex e da subito è nata una lite che si è poi conclusa con l'aggressione da parte della donna. L'uomo è stato soccorso in quanto ha riportato diverse lievi escoriazioni agli occhi.

All'esito dell'udienza direttissima presso il Tribunale di Savona, l'arresto è stato convalidato e contestualmente è stata disposta nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS