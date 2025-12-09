Esce dalla Questura e va a rubare su un'auto, arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato per il reato di furto aggravato un 21enne tunisino che, poco prima, era stato denunciato per lo stesso reato.

Il primo intervento risale alle 13.40, quando gli agenti delle volanti hanno fermato il giovane in piazza Santa Sabina, mentre tentava di asportare un telefono cellulare custodito nell'abitacolo di un'auto in sosta. Dopo la stesura degli atti, negli uffici della Questura, il giovane si è allontanato dirigendosi al parcheggio di piazza della Vittoria. Qui è stato notato da un cittadino armeggiare vicino alle portiere delle vetture, fino a quando, trovandone una aperta, vi si è introdotto per frugare gli interni. A quel punto è stato richiesto l’intervento della polizia che ha bloccato il 21enne mentre ancora si trovava nella piazza. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto una busta della spesa e un paio di occhiali griffati con relativa custodia, successivamente riconosciuti come propri dal proprietario del mezzo trafugato.

Il giovane sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina.