Aggressione ai sanitari, due casi in pochi giorni: arrestati due uomini

Il primo caso al pronto soccorso del Galliera di Genova e l'altro all'ospedale di Lavagna
24 secondi di lettura
di Au. B.

Due aggressioni nel giro di pochi giorni ai danni di medici e infermieri. Per le violenze due uomini sono stati arrestati dai carabinieri.

I due episodi di violenza 

Il primo episodio è avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove un uomo di 38 anni ha dato in escandescenza e si è scagliato contro un infermiere, ferendolo.

Il secondo caso riguarda invece un 20enne senegalese, anche lui arrestato per lesioni personali dopo che ha sferrato un pugno al dottore che lo stava visitando all'ospedale di Lavagna. 

