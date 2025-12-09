Cronaca

Allarme in una casa a Bolzaneto, due persone e un cane intossicati dal monossido di carbonio

Nell'abitazione è stato trovato anche un cane, soccorso dalla Croce Gialla e trasportato in clinica per accertamenti
di Au. B.

Due persone all'ospedale per intossicazione e il cane in clinica. È il bilancio dell'intervento di 118, vigili del fuoco e polizia locale avvenuto nella serata di lunedì otto dicembre in un appartamento di via Ferri, a Genova.

I soccorsi 

L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 23: nell'appartamento, invaso dal monossido di carbonio a causa forse di una perdita della caldaia, i vigili del fuoco hanno trovato due uomini. Uno è stato intubato e trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso in codice rosso, l'altro, in condizioni migliori, in codice giallo.

Nell'abitazione è stato trovato anche un cane, soccorso dalla Croce Gialla e trasportato in clinica per accertamenti. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.

