Incidente davanti a Staglieno, auto contro scooter: un ferito

Un incidente si è verificato intorno alle 10,30 davanti al cimitero di Staglieno a Genova. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrate. Ad avere la peggio la persona a bordo del mezzo a due ruote.

Subito soccorso dal personale sanitario il ferito, un uomo di 45 anni, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Martino. Paura ma nessuna conseguenza per la persona seduta in macchina nel posto del passeggero.

Secondo quanto ricostruito infatti l'auto, proveniente da lato monte, stava svoltando a destra quando è avvenuto lo scontro con il mezzo a due ruote.