Minaccia i medici e distrugge la porta del pronto soccorso: arrestato un 18enne

Ieri mattina la Polizia di Stato è intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove ha arrestato un diciottenne accusato di danneggiamento aggravato e minacce al personale sanitario.

Il giovane è stato prima fermato dal poliziotto del posto fisso

Secondo quanto ricostruito, il giovane, per motivi ancora da chiarire, ha minacciato tre medici e ha causato danni a oggetti e arredi dell’area del pronto soccorso. L’intervento iniziale è stato effettuato da un operatore della Polizia di Stato istituito al Posto Fisso dell’ospedale, che, pur richiedendo il supporto dei colleghi delle Volanti, è riuscito a bloccare in tempo il ragazzo prima che potesse aggredire fisicamente il personale sanitario.

Il 18enne è stato arrestato per minacce al personale sanitario e danneggiamento

All’arrivo degli agenti, il giovane era in evidente stato di agitazione e aveva appena colpito violentemente la porta di ingresso del pronto soccorso, danneggiando anche cartelli informativi e pannelli, causando disagi a medici, infermieri e utenti. Il diciottenne è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che ha confermato la misura cautelare.