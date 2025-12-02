Arresto in hotel 5 stelle, la difesa del cliente: "Risarcimento sgonfiato in pochi giorni"

Sul caso dell'arresto di un cittadino lussemburghese in un hotel di lusso a Sestri Levante, si esprime anche l'avvocato del 49enne portato via in manette. La replica arriva dopo le dichiarazioni del legale dei carabinieri coinvolti e il cui operato è ora sotto indagine della Procura.

"Sulla dichiarazione 'l’arresto dello straniero da loro operato è stato convalidato dal Giudice i udienza senza alcuna esitazione' premesso che si terrà un processo al termine del quale verranno acclarate le responsabilità, si sottolinea come il Giudice non abbia potuto valutare, in sede di convalida, il contenuto dei video, acquisiti successivamente alla convalida); sull’affermazione 'I suddetti non si sono costituiti parte civile nel processo penale e, pertanto, non hanno avanzato alcuna richiesta risarcitoria giudiziale' si precisa che gli stessi hanno dapprima depositato al Giudice la richiesta di risarcimento, formalmente notificata al Mio assistito, quantificata in oltre 100 mila euro (cifra provvisoria da integrare con spese mediche e legali)…e successivamente hanno ancora depositato al Giudice dei documenti redatti da un sanitario, che accerterebbero (a soli dieci giorni dai fatti), la sussistenza di danni permanenti sebbene inferiori a quelli già asseritamente accertati con la precedente richiesta.

I 3 Carabinieri hanno formalmente (e dunque giudizialmente) richiesto al giudice che l’eventuale sospensione condizionale sia subordinata all'integrale risarcimento del danno, sceso in pochi giorni dagli oltre 100mila euro richiesti ai quasi 35 mila euro di cui parla il collega.

Da ultimo, tengo a precisare che la miracolosa rideterminazione delle richieste risarcitorie non è mai stata comunicata ne a me ne al mio assistito, ne abbiamo avuto notizia accedendo agli atti del tribunale".