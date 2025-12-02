Si scaglia contro un infermiere e interrompe le attività del pronto soccorso

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di interruzione di pubblico servizio. Prima in piazza De Ferrari il 36enne non voleva scendere e pagare la corsa del taxi su cui era a bordo. L'uomo, originario del gambia, si lamentava del fatto di non poter camminare. A quel punto è intervenuta la polizia che ha convinto la persona a pagare quanto dovuto al tassista e poi ha chiamato un'ambulanza.

Il 36enne è salito sul mezzo ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Qui però ha aggredito verbalmente un’infermiera rivolgendosi poi a tutto il personale sanitario con fare aggressivo tanto da far interrompere le attività di pubblica necessità. Gli agenti di polizia a quel punto lo hanno denunciato.