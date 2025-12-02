Furgoncino si ribalta in autostrada: due persone estratte dalle lamiere

Sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco le due persone a bordo di un furgoncino che ieri sera si è ribaltato sulla A26, nel tratto tra Ovada e Masone.

I soccorsi

Il ribaltamento del mezzo è avvenuto all'interno di un cantiere. Sul posto, oltre ai pompieri di Multedo, anche il 118 e la polizia stradale. I vigili del fuoco, con l'appoggio anche della squadra giunta da Ovada, hanno provveduto, grazie agli strumenti elettro idraulici, a liberare la persone e consegnarle alle cure del 118.