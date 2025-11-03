Genoa, rebus panchina: tra De Rossi e Vanoli sullo sfondo spunta D’Aversa

Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Roberto D'Aversa

Più adrenalinico che non si può il battesimo di Diego Lopez al Genoa. Subito la questione nuovo allenatore per il neo direttore sportivo rossoblù. Ore intense e frenetiche, con più piste aperte. In pole position al momento c’è Daniele Rossi, che qualche settimana fa ha concluso il suo rapporto contrattuale con la Roma. Lopez nelle ultime ore ha incontrato l’ex tecnico giallorosso: porte aperte su tutti i fronti. Ora si tratta di capire se ci siano tutti i presupposti per arrivare alle firme. La proposta del club è quella di un accordo fino a giugno, con prolungamento per la stagione successiva in caso di salvezza della squadra. Daniele riflette.

Al momento la principale alternativa rimane Paolo Vanoli, peraltro ancora sotto contratto col Torino. Anche in questo caso, positivo il colloquio che l’ex tecnico granata ha avuto con Lopez. Ma su Vanoli in questo momento è forte l’interessamento della Fiorentina, che non esclude un ritorno di Palladino.

Il club viola però prima deve risolvere la posizione di Pioli. Escluse le dimissioni, si tratta sulla base di una risoluzione consensuale. Situazione complessa perché l’attuale tecnico dei toscani ha appena firmato un accordo fino al 2028 a oltre 3 milioni a stagione più bonus.

Al Viola Park, dove la squadra è in ritiro da ieri sera dopo la clamorosa sconfitta interna col Lecce, si cerca una soluzione veloce. Considerato anche che la Fiorentina giovedì sarà impegnata in Conference League. Pronto comunque Galloppa, il tecnico della Primavera.

Naturale che il Genoa, con aperta la pista in direzione Vanoli, sia attentissimo in questo momento alle evoluzioni a Firenze.

Nelle ultime ore, per la panchina rossoblù è spuntato anche il nome di Roberto D’Aversa, attualmente in attesa di chiamata dopo l’ultima esperienza all’Empoli. L’ex tecnico di Lanciano, Parma, Sampdoria e Lecce in questo momento rappresenta una traccia piuttosto defilata, in attesa di capire quello che potrà succedere su fronti più caldi: De Rossi e Vanoli, con un orecchio teso verso Firenze.

