Commemorazione defunti, Bucci e Salis a Staglieno per ricordare le vittime di tutte le guerre

"Senza memoria non c'è futuro: se si dimenticano le tragedie del passato, il rischio è ripeterle. Oggi, nel giorno della Commemorazione dei Defunti, Regione Liguria vuole dedicare un ricordo a tutti i liguri che hanno sacrificato la loro vita nelle guerre di ogni tempo". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi, insieme alle altre autorità civili e militari, alla cerimonia in onore dei caduti di tutte le guerre presso il Cimitero Monumentale di Staglieno.

"Rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre è un momento di raccoglimento per onorare chi ha perso la vita nei conflitti del passato, per la nostra libertà, per resistere - ha detto la sindaca Silvia Salis -. Ma è anche l'occasione per rivolgere un pensiero a tutte le vittime delle guerre di oggi, che continuano a presentare un conto straziante in termini di vite umane. Genova vuole essere città di pace, di dialogo, rifiuta la violenza e sceglie la via della convivenza e della solidarietà. In una giornata come questa, il ricordo va anche ai nostri cari: familiari, amici, conoscenti che non ci sono più, ma che continuano a vivere nella nostra memoria e nei nostri gesti quotidiani. Oggi i nostri pensieri sono per tutti loro".

Assieme a sindaca e governatore alla cerimonia erano presenti tra gli altri il prefetto di Genova Cinzia Torraco, il direttore marittimo della Liguria ammiraglio ispettore Antonio Ranieri, il presidente regionale delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma Lorenzo Campani, il rappresentante dell'Anpi Giacomo Cotugno, il questore di Genova Silvia Burdese.