Arresto cardiaco al volante, 62enne rianimato per mezz'ora: è grave

Paura in corso Torino, alla Foce
di Redazione

Un uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre era fermo al semaforo alla guida della sua auto in corso Torino, alla Foce. Erano le 7:30 quando è scattato l'allarme: sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Bianca Genovese e l'automedica del 118.

I soccorsi 

L'uomo, che viaggiava sulla carreggiata in direzione mare, è stato soccorso e rianimato per più di mezz'ora. A quel punto, ripristinato il battito cardiaco, l'uomo, di 62 anni, è stato intubato, spinalizzato e ospedalizzato in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Sul posto la polizia di Stato e locale. 

