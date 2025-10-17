Arresto cardiaco al volante, 62enne rianimato per mezz'ora: è grave

Un uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre era fermo al semaforo alla guida della sua auto in corso Torino, alla Foce. Erano le 7:30 quando è scattato l'allarme: sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Bianca Genovese e l'automedica del 118.

I soccorsi

L'uomo, che viaggiava sulla carreggiata in direzione mare, è stato soccorso e rianimato per più di mezz'ora. A quel punto, ripristinato il battito cardiaco, l'uomo, di 62 anni, è stato intubato, spinalizzato e ospedalizzato in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Sul posto la polizia di Stato e locale.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook