Parcheggi interscambio gratis a Genova per i residenti dell'area metropolitana con l'abbonamento Amt

Approvate dal Comune di Genova le modifiche alla disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico. Il provvedimento riguarda, in particolare, le aree di sosta nei parcheggi di interscambio.

Ecco cosa cambia

Nel dettaglio le novità riguardano il fatto che i parcheggi di interscambio saranno gratis anche per i residenti della Città Metropolitana che hanno l'abbonamento Amt. Inoltre è stata introdotta anche la possibilità di abbonamento agevolato nella Blu Area per i genitori residenti in tutti i Comuni dell’area metropolitana di Genova fino al compimento del secondo anno di età del proprio figlia o figlio. I parcheggi di interscambio (con tariffa massima applicabile mensile invariata degli abbonamenti per residenti e attività economiche) si trovano: nel Municipio Centro Est in via Boccanegra, piazza Ortiz e al Lagaccio; nel Municipio Centro Ovest, in via Fillak, Dinegro, via di Francia, via Scappini e via Scarsellini; nel Municipio Valpolcevera in piazzale Palli; nel Municipio Ponente presso molo Archetti; nel Municipio Media Val Bisagno sul ponte Fleming.

Il Comune: "Vogliamo incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il centro"

"Con queste modifiche – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – vogliamo spingere sull’incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico per raggiungere il centro città anche da parte di chi risiede nei Comuni limitrofi e in generale in quelli della città metropolitana. Da subito, quindi, tutti i possessori di un abbonamento annuale Amt, urbano e urbano+extraurbano, ordinario Amt, a tariffa non agevolata, potranno fruire della sosta gratuita per l’intera giornata di ingresso nel parcheggio di interscambio, che salgono a 12, avendo inserito anche ponte Fleming a Molassana. Altra novità – evidenzia l’assessore Robotti – è l’introduzione della possibilità di richiedere l’abbonamento annuale valido per la sosta in tutte le blu area per tutti i genitori residenti nei Comuni nell’area metropolitana, prima limitata ai residenti a Genova, durante la gravidanza e fino al compimento del secondo anno di età della bambina e del bambino». Per richiedere l’abbonamento dedicato ai neogenitori, dal costo annuale invariato di 100 euro, è necessario presentare a Genova Parcheggi, il documento di identità, la patente, documentazione del veicolo e certificazione medica che attesti la gravidanza o i documenti del neonato. Il permesso potrà essere rinnovato un massimo di 2 volte e il numero massimo di abbonamenti per neonati è uno".