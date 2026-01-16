Salvare gli animali dagli incendi, cosa non deve mai mancare in casa

foto d'archivio

Il fumo arriva prima delle fiamme. È silenzioso ma spesso letale. E per cani e gatti lo è ancora di più. Bastano pochi minuti perché un principio d’incendio si trasformi in una trappola senza via di scampo. Un pericolo tornato di attualità dopo quanto accaduto lo scorso 13 gennaio nel quartiere di Sampierdarena, dove due cani e un gatto sono morti a causa del fumo provocato da un incendio.

Il primo alleato: il rilevatore di fumo

"La prevenzione fa la differenza, soprattutto quando in casa vivono animali", spiega Giancarlo Moreschi, funzionario esperto dei vigili del fuoco di Genova. "Installare rilevatori di fumo, come quelli utilizzati negli alberghi, è un passo fondamentale".

Oggi non servono grandi investimenti: con circa 60 euro si può acquistare online una confezione da tre rilevatori, sufficienti per un appartamento. Alcuni modelli sono dotati di una centralina collegabile al wi-fi: in caso di principio d’incendio l’allarme scatta subito, suonando in casa e inviando una notifica anche da remoto sullo smartphone.

"Il vantaggio è la tempestività – sottolinea Moreschi –. Può svegliare chi dorme e permettere un intervento immediato". Un aspetto cruciale se si considerano le caratteristiche fisiologiche degli animali: "Un gatto, ad esempio, ha un volume polmonare molto più piccolo rispetto a quello umano e si satura di fumo in tempi rapidissimi".

Uscire in fretta, ma in sicurezza

Rumori e fumo possono spaventare gli animali, spingendoli a fuggire o a nascondersi nei luoghi più impensabili, come armadi o sotto il letto. Per questo è fondamentale tenere trasportini e guinzagli vicino alla porta d’ingresso, sempre pronti. Rilevatori funzionanti, vie di fuga libere, trasportini a portata di mano, sono accorgimenti semplici ma che possono fare la differenza.