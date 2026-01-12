Sondaggio Primocanale/Tecné su Amt: ecco cosa ne pensano i genovesi

È il bilancio di Amt uno dei temi che più dividono il dibattito pubblico cittadino e su cui Primocanale ha voluto fare chiarezza attraverso un sondaggio commissionato all’istituto di ricerca Tecné, nell’ambito di una serie di rilevazioni dedicate ai grandi temi di Genova.

I dati

Dai dati emerge una percezione netta da parte della maggioranza dei cittadini: il 58% degli intervistati ritiene che il buco di bilancio di Amt sia reale e effettivamente disastroso, confermando quindi la gravità della situazione economico-finanziaria dell’azienda di trasporto pubblico, nonostante il bilancio non sia ancora stato depositato ufficialmente.

Accanto a questa maggioranza, però, si registra anche una quota significativa di scetticismo. Il 31% dei genovesi pensa infatti che i numeri sulle perdite siano esagerati, ritenendo che vengano utilizzati come strumento politico per giustificare futuri aumenti di tasse o tariffe e per attaccare la passata giunta.

Rimane infine una fascia di cittadini che non prende posizione: l’11% dichiara di non sapere o preferisce non rispondere, segno di una certa confusione o distanza rispetto a una materia complessa ma centrale per la vita quotidiana della città.

Una città divisa

Il sondaggio fotografa dunque una città divisa, ma con una maggioranza che percepisce la crisi di Amt come concreta e profonda. Un dato che pesa nel confronto politico e istituzionale, soprattutto in una fase in cui il futuro del trasporto pubblico genovese è al centro di scelte strategiche cruciali.

Nei prossimi giorni Primocanale continuerà a pubblicare i risultati dei sondaggi Tecné dedicati ai temi chiave della città, per raccontare il punto di vista dei genovesi su servizi, amministrazione e prospettive future.

Campione probabilistico di 1.001 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Genova. Variabili di controllo: sesso, età, istruzione professione - Estensione territoriale: territorio comunale. Interviste effettuate tra il 22 e il 23 dicembre 2025 con metodo cati - cawi. Totale contatti: 7.232 (100,0%); rispondenti 1.001 (13,8%) - rifiuti e sostituzioni: 6.231 (86,2%). Margine di errore: + -3,1% Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl - Committente: P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. - II documento relativo al sondaggio sul sito: sondaggipoliticoelettorali.it o agcom.it