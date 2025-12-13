Presepi, a Nervi il Bambino Gesù nasce sulla passeggiata Garibaldi

Dopo quello storico dell'Associazione dilettanti Pesca nel porticciolo, Nervi da quest'anno ha un secondo presepe di grande qualità grazie al presepista Paolo Gaida e ai volontari di Genovamade che ne hanno allestito uno molto bello all'interno della prestigiosa Torre Gropallo che per l'occasione non aprirà solo nel fine settimana ma anche nelle belle goiornate feriali.

A svelarlo è Renzo Massa, presidente dell'associazione che da anni cura la passeggiata insieme al altri volontari.

Si riaprirà la passerella che conduce alla piscina

La natività di Torre Gropallo è molto grande e occupa gran parte del pianterreno del bastione e anche grazie ai contributi spontanei di chi vorrà dare un'offerta contribuirà a rimettere a nuovo la Torre e di riaprire la passerella chiusa da tempo che dal primo piano va verso la ferrovia e l'area della piscina. Investimenti importanti, come sottolinea Massa, intanto ci si può godere il presepe di Gaida che ha pensato a una natività ricavata sotto la passeggiata ricreando in modo molto fedele un pezzo di promenade, il Bambino Gesù nascerà lì, dove arrivano le onde del mare, fra le casette di legno dei pescatori sotto la ferrovia, e i moli e uno stabilimento balneare.

Da lassù una viata mozzafiato



Uno scorcio di passeggiata Garibaldi che si può vedere in modo nitido da una delle finestre o dalla terrazza della Torre che da lassù offre una vista mozzafiato sul mare, la scogliera, le colline di Sant'Ilario e i il sinuoso percorso della promenade. Colonna sonora della visita è la musica e le canzoni del duo composto dallo stesso Renzo Massa, il musicista, e Sandro Vaglia, la voce, che ricorda Ivano Fossati, canzoni, ovviamente, in genovese.

Torre anti pirati



La torre Gropallo fu costruita nel XVI secolo insieme ad altre fortificazioni per difendersi dai pirati, anticamente era chiamata "Torre del Fieno" per i segnali di fumo che produceva; fu acquistata nel XIX secolo dal marchese Gaetano Gropallo ed è da sempre una gemma incastonata nella suggestiva passeggiata Anita Garibaldi.