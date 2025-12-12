Domeniche pedonali a Genova al via: ecco in quali municipi

Dopo il rinvio per maltempo a fine novembre, questo fine settimana, scatta la sperimentazione delle Domeniche a pedonali in alcuni municipi. Nel Municipio Centro Ovest, a Sampierdarena, sarà chiusa al traffico veicolare fino alle 14 via Daste, nel tratto compreso tra via della Cella e via Giovanetti, che sarà animato da eventi organizzati dal Civ. Nel Municipio Ponente, a Pegli, la domenica pedonale riguarderà, dalle 8 alle 17, via Sabotino, dall’intersezione con via De Nicolay fino a Piazza Ponchielli, dove artisti di strada animeranno la via.

Sabato 13 il Municipio Levante, a Quinto, anticiperà la sperimentazione in concomitanza con il Mercatino natalizio artigianale, organizzato dalla pro Loco di Quinto al Mare, in alcuni tratti del controviale di via Gianelli, che saranno chiusi al traffico veicolare, dall'altezza del civico 92r all'altezza del civico 116r. e , in Oregina, nel Municipio I Centro Est, saranno chiuse al traffico veicolare alcuni tratti di via Paolo della Cella dove, dalle 10 alle 12, dove si terrà il mercatino organizzato dall’associazione Amici della Riunda APS.