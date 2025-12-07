Grande successo a Terrazza Colombo per il confronto dedicata alla rigenerazione urbana come leva di trasformazione concreta organizzato dalla Ameri Communication. In un momento in cui città e territori sono chiamati a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, Re:City ha messo al centro i progetti realizzati, in corso e futuri, a Genova e in Liguria. Un dialogo operativo tra istituzioni, imprese e progettisti per raccontare interventi, modelli e visioni che stanno cambiando il volto del territorio. Dalla riqualificazione di Begato a Genova, alla piastra di collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Principe e la Stazione Marittima” per arrivare alla Marina di Ventimiglia, all'ex area Piaggio di Finale, al nuovo Capitolo Hotel di Nervi e alla riconversione degli spazi di Vado ad opera del gruppo Vernazza.
Presenti tra gli altri anche gli assessori comunali Ferrante e Coppola, oltre a Francesca Salvarani, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova e Nicola Canessa, professore Associato di Urbanistica Università degli Studi di Genova.
Re: City: i progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria - Il video
Grande successo a Terrazza Colombo per il confronto dedicata alla rigenerazione urbana come leva di trasformazione concreta organizzato dalla Ameri Communication. In un momento in cui città e territori sono chiamati a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, Re:City ha messo al centro i progetti realizzati, in corso e futuri, a Genova e in Liguria. Un dialogo operativo tra istituzioni, imprese e progettisti per raccontare interventi, modelli e visioni che stanno cambiando il volto del territorio. Dalla riqualificazione di Begato a Genova, alla piastra di collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Principe e la Stazione Marittima” per arrivare alla Marina di Ventimiglia, all'ex area Piaggio di Finale, al nuovo Capitolo Hotel di Nervi e alla riconversione degli spazi di Vado ad opera del gruppo Vernazza.
TAGS
Ultime notizie
- Emergenza furti, a Nervi in azione la "gang del flessibile"
- Da Udine a Roma: un dicembre di fuoco. Serve un Genoa alla De Rossi
- I lavoratori dell'ex Ilva ringraziano Genova: "Vittoria anche al prezzo di pesanti disagi"
- Incidente davanti a Staglieno, auto contro scooter: un ferito
- Samp-Carrarese, tensione alta. La Sud: "Fischi e urla nel riscaldamento"
- Minaccia i medici e distrugge la porta del pronto soccorso: arrestato un 18enne
IL COMMENTO
I 55 anni di San Benedetto e del “Gallo”, il prete che teneva le porte sempre aperte
La lotta degli operai a Cornigliano con Bucci e Palombo leaders di una battaglia "antica"