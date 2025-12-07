Re: City: i progetti di rigenerazione urbana a Genova e in Liguria - Il video

Grande successo a Terrazza Colombo per il confronto dedicata alla rigenerazione urbana come leva di trasformazione concreta organizzato dalla Ameri Communication. In un momento in cui città e territori sono chiamati a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, Re:City ha messo al centro i progetti realizzati, in corso e futuri, a Genova e in Liguria. Un dialogo operativo tra istituzioni, imprese e progettisti per raccontare interventi, modelli e visioni che stanno cambiando il volto del territorio. Dalla riqualificazione di Begato a Genova, alla piastra di collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Principe e la Stazione Marittima” per arrivare alla Marina di Ventimiglia, all'ex area Piaggio di Finale, al nuovo Capitolo Hotel di Nervi e alla riconversione degli spazi di Vado ad opera del gruppo Vernazza.

Presenti tra gli altri anche gli assessori comunali Ferrante e Coppola, oltre a Francesca Salvarani, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova e Nicola Canessa, professore Associato di Urbanistica Università degli Studi di Genova.