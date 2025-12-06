Rigiocattolo in piazza Matteotti: grazie ai giochi venduti, 4mila bimbi ricevono un pasto in Africa

E' entrato nel vivo a Genova in piazza Matteotti il Rigiocattolo, iniziativa della Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio per mettere in vendita giocattoli e dar loro una nuova vita, aperto dal 5 all'8 dicembre dalle 10 alle 19.

Grazie al Rigiocattolo, mille bimbi nascono sani da mamme sieropositive

Se è vero che non tutto ciò che non si usa più è da buttare, ecco che grazie all'impegno dei volontari - che sono centinaia, soprattutto studenti - con semplici ritocchi una bambola, un puzzle, un gioco che a un bimbo o a una bimba non serve più ne fa felice un altro. Non solo: i soldi raccolti dalla vendita dei giochi fanno felici i bambini in Africa.

E i dati parlano chiaro: grazie alla mostra-mercato del Rigiocattolo 4mila bambini ricevono un pasto completo, 500mila persone ricevono i farmaci per l'Hiv, sono nati oltre mille bambini sani da madri sieropositive e naturalmente si ricicla e si sta insieme.

Il Rigiocattolo finanzia il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che porta la cura per l’Aids e i centri nutrizionali per i più piccoli in tanti paesi dell’Africa subsahariana.

Una iniziativa preparata per mesi

Il Rigiocattolo non impegna solo nei giorni in cui gli stand sono aperti in piazza Matteotti naturalmente ma si inizia tanti mesi prima, con l'avvio delle raccolte dei giocattoli usati nelle scuole e nei quartieri. "I bambini portano i loro giocattoli e coinvolgono i loro compagni in una vera gara di solidarietà. Poi i giocattoli vengono smistati, scartando quelli davvero irrecuperabili e dividendoli per genere: giochi in scatola, bambole e pelouche, libri, puzzle, giochi da fare all’aria aperta… Il giorno del Rigiocattolo si allestiscono coloratissimi tavoli per le vie della città o nelle scuole, le piazze si trasformano in un villaggio dove i bambini distribuiscono gli inviti e chiedono alle persone di comprare un rigiocattolo, spiegando il senso dell'iniziativa", spiega Sant'Egidio. Un bel modo per stare insieme, fare del bene alla popolazione africana, imparare a riciclare e contribuire all'ecosostenibilità facendo bene all'ambiente.