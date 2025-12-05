Corteo ex Ilva: 190mila spettatori e picco del 43% di share per Primocanale

La giornata di mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo e online. La diretta speciale di Primocanale ha registrato numeri eccezionali: 183.000 persone collegate e un picco del 43% di share nei momenti più tesi della protesta davanti alla Prefettura di Genova.

Un risultato che conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’emittente nel racconto in tempo reale delle vicende che coinvolgono la città e la Liguria. La massiccia partecipazione degli spettatori è arrivata soprattutto quando la manifestazione ha raggiunto i suoi momenti più delicati e concitati, con tensioni e interventi dei rappresentanti istituzionali.

Il “momento muto” del sindaco

Durante la diretta, quando davanti alla Prefettura ha preso la parola la sindaca di Genova Silvia Salis l’audio del suo intervento non è stato perfetto. Proprio in quell’istante, il 40% degli utenti televisivi stava seguendo Primocanale. La nostra troupe ha provato due volte ad avvicinare Salis ma per due volte è stata respinta dall'ufficio stampa. Un’occasione mancata perché il sindaco avrebbe potuto spiegare in diretta ai cittadini la propria posizione e le proprie parole in un momento così delicato per la città e per i lavoratori dell’Ilva.

Il successo anche sui social

La mobilitazione ha trovato grande eco anche online: su Instagram, i reel pubblicati da Primocanale hanno superato 500.000 visualizzazioni, confermando l’interesse del pubblico giovane e la potenza dei contenuti in tempo reale.

I numeri record della diretta testimoniano la forte partecipazione dei cittadini e l’importanza che il tema continua a rivestire nel dibattito pubblico genovese. Allo stesso tempo, consolidano il ruolo di Primocanale come punto di riferimento dell’informazione regionale, capace di raggiungere un pubblico trasversale attraverso tv e social.