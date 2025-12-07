Vi spiego perché è chiusa la nuova rampa dell'elicoidale di San Benigno

Ha lasciato confusi gli automobilisti (e non solo) la chiusura delle nuove rampe che collegano la Sopraelevata a lungomare Canepa passando per l'elicoidale di San Benigno. Ma come? Appena inaugurate, sono state chiuse? Prima le transenne, poi l'ordinanza del Comune di Genova che ha ribaltato completamente la viabilità sullo snodo per evitarle. Modifiche che rimarranno in vigore fino ad aprile 2026. Un susseguirsi di eventi che non ha fatto altro che aggiungere punti di domanda sulla rampa nuova ora chiusa.

L'impalcato risale al 1930

La risposta, come sempre, risiede nell'anno di costruzione delle infrastrutture genovesi. Per gran parte dei ponti e impalcati che ogni giorno migliaia di genovesi attraversano con l'auto o lo scooter la data si aggira intorno agli anni '60. Ce ne sono alcune però, come lo snodo sampierdarenese, dove si va ancora più indietro, al 1930. Inutili le manutenzioni, ordinarie e non, quel tratto di ponte è a fine vita utile. "Lo dicono sia le ispezioni del Comune di Genova e dell’Autorità di Sistema, sia Autostrade, che si sta occupando del completo restyling dello snodo con i fondi dei ristori del crollo di ponte Morandi.

Le modifiche alla viabilità

Vetusta sicuramente, come abbiamo detto la rampa è stata sottoposta alle ispezioni periodiche sulla portanza e lo stato dell'impalcato, non superandole a pieni voti, tanto che è stata segnalata la necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata che da lungomare Canepa porta fino al centro dell'elicoidale. Inizialmente, dopo il taglio del nastro della nuova rampa ora chiusa, il traffico in quel punto era infatti a doppio senso: due corsie verso levante e una verso ponente, proprio grazie all'impalcato che dalla fine della Sopraelevata portava fino a lungomare. Dopo le criticità riscontrate, l'amministrazione ha così deciso di fermare il traffico sulla rampa così da chiudere una corsia (quella da levante verso ponente) e alleggerire il carico sull'impalcato.

Il divieto di transito coinvolge tutte le rampe che collegano la Sopraelevata al ponte Elicoidale, anche quella che collega via Cantore a lungomare Canepa.

Nell'estate 2026 un nuovo impalcato

La situazione ha complicato non poco la viabilità della zona, visto che la chiusura delle rampe costringe tutto il traffico diretto verso lungomare Canepa a passare per via Balleydier o via di Francia, snodi fondamentali del traffico genovese che da anni risultano un ingorgo unico. Bisognerà tenere duro almeno fino all'estate 2026, quando l'impalcato verrà abbattuto e sostituito con una nuova rampa in corso di realizzazione.