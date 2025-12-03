Ex Ilva, Venzano (Fim Cisl): "Non si deve fermare la produzione a Genova, la protesta va avanti"

"Il governo deve prendersi le sue responsabilità, la produzione d'acciaio in Italia è ai minimi storici e con il 'piano corto' addirittura rischiamo di scendere al di sotto del minimo storico. È inaccettabile. Ci sono impianti che non hanno avuto la manutenzione necessaria in questi anni, fermarli vuol dire veramente comprometterli". Così il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano motiva lo sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici indetto dai sindacati domani a Genova.

"Ci stiamo preparando alla giornata di domani e stiamo organizzando uno sciopero generale dei metalmeccanici a Genova per chiedere con forza, all'ufficio del governo in città, quindi al Prefetto, una risposta - spiega Venzano -. Una risposta per non fermare gli impianti, perché ciò vuol dire mettere a rischio lo stabilimento di Genova Cornigliano, ma anche mettere a rischio tutta la siderurgia, il gruppo siderurgico più grande d'Europa". "Il 'piano corto' del governo va assolutamente levato, bisogna tornare agli investimenti, al rilancio della decarbonizzazione, agli investimenti sugli impianti - sollecita -. Quello che ci hanno presentato, di fatto, è l'inizio della fine per l'ex Ilva e noi non lo accettiamo".

E ancora: "Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo una call con il commissario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ci ha riportato che non si possono dare 15 milioni per poter far arrivare il materiale da Taranto a Genova, io non sono d'accordo - ribadisce -. Perché non è un aiuto di Stato quello di dare 15 milioni a un'azienda in amministrazione straordinaria. Significa dare la possibilità all'amministrazione straordinaria e quindi ai commissari, di tutelare i beni aziendali. Perché se fermiamo la zincatura a Genova, di fatto, compromettiamo la sua rimessa in marcia. Vanno tutelati i beni aziendali, i soldi ci sono e devono essere dati all'amministrazione straordinaria per tutelare i beni aziendali".