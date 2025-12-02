Natale a Genova, il Comune presenta il programma: "Non siamo Grinch, tradizioni sì ma con tante novità"

"Essere paragonata al Grinch mi ha pure divertito ma in questi giorni non abbiamo voluto reagire alle provocazioni, le risposte le daremo nelle sedi istituzionali, stamani purtroppo il nostro direttore artistico Ebenezer Scrooge era impegnato quindi il Natale genovese lo raccontiamo noi". Con una battuta la sindaca Silvia Salis commenta le polemiche del centrodestra su presepi, alberi e mercatini riporta l'Ansa, e - insieme agli assessori a Commercio e Cultura, Tiziana Beghin, Giacomo Montanari, e al consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli -, ha presentato il cartellone di appuntamenti, eventi e rassegne dedicata alle festività.

Il cartellone degli eventi natalizi

Un cartellone che introduce alcuni elementi di novità ma che riprende anche molte delle idee portate avanti dalla precedente amministrazione come il "Passaporto dei presepi" e i concerti di "Chiese in musica". Giacomo Montanari ha garantito che i presepi saranno opportunamente valorizzati: "A partire dal vero presepe del Comune, quello allestito a palazzo Rosso, in via Garibaldi, con sfondi e statuine storiche - spiega - quest'anno sarà illuminato fino a mezzanotte, ma senza dimenticare la rete degli 85 presepi da visitare con il Passaporto dedicato. La novità è rappresentata da un nuovo percorso di natività pittoriche, altra grande tradizione". Una novità 2025 è rappresentata, a palazzo Tursi, dalla "Casa di Babbo Natale": per la prima volta stand di artigianato albergheranno nel porticato della casa del Comune. E Tiziana Beghin, assessora al Commercio, racconta che tutti gli altri mercatini natalizi che hanno animato piazze e vie negli ultimi anni non mancheranno all'appello: "Piazza della Vittoria, Campetto e Soziglia, il Mercatale, Matteotti, Caricamento, abbiamo deciso di mantenere anche il villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini, a Cornigliano, per dare un segnale a un quartiere che ha problemi ben più gravi, anche se per contenere i costi abbiamo accorpato le giornate". Mantenuto invariato il plafond del bando luminarie destinato ai Civ: "È un momento di difficoltà economica e abbiamo dovuto fare dei ragionamenti per riuscire a mantenere luminarie in tutti i municipi, cercando di puntare su quelli che hanno più bisogno di valorizzazione" continua Beghin.

La polemica sull'albero di Natale "finto"

Sull'albero di luci in piazza De Ferrari: "È un albero imponente ma sobrio, e quel che più conta potrà essere riutilizzato, che nella gerarchia della gestione delle risorse è il livello più alto secondo i canoni Ue", sottolinea l'assessora. L'albero oggetto di strali da parte di Lega e Fdi sarà donato per tre anni da Iren. "È alto 16 metri ed è bellissimo, soprattutto da illuminato - dice la sindaca - io credo che molti cambieranno idea, a me piace far cambiare idea alle persone, ma quel che più conta è che è realizzato con materiale riciclato e riutilizzabile, Iren regalerà anche le luci di piazza De Ferrari ed è importante visto che quest'anno la Regione ha deciso di non contribuire". Tra gli appuntamenti, visite guidate a tema e laboratori nei musei, la cerimonia del Confeugo il 20 dicembre, l'accensione dell'albero con merenda offerta ai cittadini, uno spettacolo di luci al Porto Antico e il dj-set di Albertino il 30 dicembre. Citato anche il ritorno del Winter Park a ponte Parodi, a partire da sabato 6 dicembre.