THE CRYPTO SHOW - Episodio 11 - Il lato leggero delle crypto

Insieme ai ragazzi di 2140 Pdocast, affrontiamo con ironia la delicata questione legata alla divulgazione nel mondo crypto e Web 3.0, tra scenette improvvisate e battle rap. Quante persone reputano gli argomenti noiosi e di nicchia, per soli nerd? Quanto è complicato avvicinare in modo “leggero”, ma istruito, il pubblico? Lo scopriamo insieme a Sam e Cerve, i più folli crypto bro d’Italia.
