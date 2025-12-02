Turismo in Liguria, 8 dicembre con gli italiani ma a Natale arrivano gli stranieri

Un 8 dicembre alle porte con la voglia di Liguria soprattutto italiana, e presenze di turisti delle regioni limitrofe, lombardi in primis, mentre per le feste natalizie e di fine anno le prenotazioni sono quelle degli stranieri, che si organizzano con largo anticipo sfidando anche il maltempo. La fotografia del turismo di fine anno in Liguria è questa: "Pensiamo di fare quel che abbiamo fatto l'anno scorso e quello prima", commenta il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin a Primocanale. "Nel 2025 - dice ancora il presidente - stiamo sentendo la crisi dello scorso anno: si vede dal modo di spendere, dal mercato americano con la caduta del dollaro di questa estate, quindi fare gli stessi risultati dell'anno scorso è già un successo".

8 dicembre all'italiana

"Quest'anno c'è un ponte con il lunedì di festa e dunque un weekend lungo in cui speriamo che le giornate siano belle. Avremo persone soprattutto italiane, la percentuale di questi turisti è cresciuta a novembre, ma sono mancati gli stranieri", spiega Werdin. Gli italiani dunque arriveranno, sempre che il tempo tenga, anche per via della neve sui monti che al momento manca.

A Natale gli stranieri

"Siamo nella media dell'anno scorso, importante è tenere i risultati e non scendere", commenta Werdin invece sul bilancio di fine anno, Natale incluso. Un periodo, quello delle vacanze natalizie, in cui il turismo italiano ancora una volta è dominato dalle previsioni meteo mentre quest'ultimo non influisce su quello straniero che prenota per tempo. Lo conferma il presidente di Federalberghi: "Da un po' di anni il mercato straniero continua ad aumentare per le vacanze e ha un dato positivo: prenota molto tempo prima e quindi chi ha prenotato è una presenza assicurata. C'è anche un trend positivo su Genova, che è diventata appetibile 12 mesi l'anno e fa da carro trainante".