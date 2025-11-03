Attualità

Primocanale: crescita record sui social network tra 2022 e 2025

di Redazione

L’evoluzione della presenza digitale di Primocanale negli ultimi tre anni mostra un trend particolarmente positivo, con incrementi significativi sulle piattaforme Instagram, YouTube e Facebook e un consolidamento della community su Telegram. Una crescita notevole si registra tra il 2023 e il 2025, periodo in cui i contenuti video e le breaking news in tempo reale sembrano aver trainato l’interazione.

Instagram: boom di follower e crescita costante

Il social che ha registrato la crescita più evidente è Instagram. Nel 2022 il profilo contava 30.100 follower, saliti a 38.000 nel 2023 (+7.900). Il vero salto avviene nel 2024, con un aumento di oltre 23.600 follower, arrivando a 61.613 utenti.

Nel 2025 la crescita è costante con il passare dei mesi

Mese 2025      Follower
gennaio            63.012
febbraio           69.000
marzo              72.159
aprile               77.453
maggio            83.400
giugno             86.100
luglio               88.200
agosto             90.200
settembre        92.681
ottobre            95.600
novembre        99.700

La community di Instagram di Primocanale.it triplica nell'arco di tre anni, evidenziando un forte interesse per il formato visual e soprattutto per i contenuti di cronaca immediata. L’obiettivo simbolico dei 100.000 follower è praticamente raggiunto.

Facebook: crescita stabile, poi accelerazione nel 2025

Facebook registra un avanzamento più graduale, con un pubblico consolidato e fedele:

2022: 173.700 follower

2023: 183.202 (+9.502)

2024: 194.131 (+10.929)

Nel 2025 si verificano oscillazioni sui singoli mesi, ma con un trend complessivamente favorevole:

Mese 2025       Followers
gennaio             194.422
febbraio            194.826
marzo               195.889
aprile                200.674
maggio             201.714
giugno              207.758
luglio                213.244
agosto              213.318
settembre         219.551
ottobre             224.849
novembre         227.768

Facebook rimane il bacino principale per gli utenti affezionati alle news locali. L’andamento dinamico può dipendere dall’impatto di singoli contenuti particolarmente popolari.

YouTube: raddoppio costante negli anni

Il canale YouTube cresce con un ritmo eccezionalmente regolare e costante:

2022: 5.353 iscritti

2023: 9.180 (+ 3.827)

2024: 18.134 (+ 8.954)

Nel 2025 il trend rimane stabile, con incrementi mensili:

Mese 2025        Iscritti
gennaio              18.757
febbraio              20.095
marzo                 21.806
aprile                 22.445
maggio               23.200
giugno                24.600
luglio                  25.300
agosto                25.395
settembre           25.894
ottobre               26.329
novembre           27.143

Il canale Youtube quintuplica il proprio traffico in tre anni. La crescita dimostra l’importanza del formato video per gli utenti che cercano approfondimenti e dirette tv.

Telegram: community stabile ma in ripresa

Telegram rappresenta un canale dedicato soprattutto agli utenti interessati alle notifiche push e alle news immediate. I numeri sono più contenuti, ma si registra una ripresa nel 2024 e 2025:

2022: 14.634

2023: 14.305 (leggera flessione)

2024: 15.400 (+1.095)

Tra il 2022 e il 2025 Primocanale registra una crescita complessiva e diversificata: Instagram domina, trainato da contenuti visual e immediati. YouTube esplode, grazie alla produzione video e alle dirette. Facebook resta il pilastro storico, con una audience ampia e coinvolta. Telegram si consolida come strumento di allerta news. Strategicamente, la crescita evidenzia l’importanza congiunta di video, social visuali e spazi dedicati all’informazione rapida.

