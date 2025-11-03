Primocanale: crescita record sui social network tra 2022 e 2025

L’evoluzione della presenza digitale di Primocanale negli ultimi tre anni mostra un trend particolarmente positivo, con incrementi significativi sulle piattaforme Instagram, YouTube e Facebook e un consolidamento della community su Telegram. Una crescita notevole si registra tra il 2023 e il 2025, periodo in cui i contenuti video e le breaking news in tempo reale sembrano aver trainato l’interazione.
Instagram: boom di follower e crescita costante
Il social che ha registrato la crescita più evidente è Instagram. Nel 2022 il profilo contava 30.100 follower, saliti a 38.000 nel 2023 (+7.900). Il vero salto avviene nel 2024, con un aumento di oltre 23.600 follower, arrivando a 61.613 utenti.
Nel 2025 la crescita è costante con il passare dei mesi
Mese 2025 Follower
gennaio 63.012
febbraio 69.000
marzo 72.159
aprile 77.453
maggio 83.400
giugno 86.100
luglio 88.200
agosto 90.200
settembre 92.681
ottobre 95.600
novembre 99.700
La community di Instagram di Primocanale.it triplica nell'arco di tre anni, evidenziando un forte interesse per il formato visual e soprattutto per i contenuti di cronaca immediata. L’obiettivo simbolico dei 100.000 follower è praticamente raggiunto.
Facebook: crescita stabile, poi accelerazione nel 2025
Facebook registra un avanzamento più graduale, con un pubblico consolidato e fedele:
2022: 173.700 follower
2023: 183.202 (+9.502)
2024: 194.131 (+10.929)
Nel 2025 si verificano oscillazioni sui singoli mesi, ma con un trend complessivamente favorevole:
Mese 2025 Followers
gennaio 194.422
febbraio 194.826
marzo 195.889
aprile 200.674
maggio 201.714
giugno 207.758
luglio 213.244
agosto 213.318
settembre 219.551
ottobre 224.849
novembre 227.768
Facebook rimane il bacino principale per gli utenti affezionati alle news locali. L’andamento dinamico può dipendere dall’impatto di singoli contenuti particolarmente popolari.
YouTube: raddoppio costante negli anni
Il canale YouTube cresce con un ritmo eccezionalmente regolare e costante:
2022: 5.353 iscritti
2023: 9.180 (+ 3.827)
2024: 18.134 (+ 8.954)
Nel 2025 il trend rimane stabile, con incrementi mensili:
Mese 2025 Iscritti
gennaio 18.757
febbraio 20.095
marzo 21.806
aprile 22.445
maggio 23.200
giugno 24.600
luglio 25.300
agosto 25.395
settembre 25.894
ottobre 26.329
novembre 27.143
Il canale Youtube quintuplica il proprio traffico in tre anni. La crescita dimostra l’importanza del formato video per gli utenti che cercano approfondimenti e dirette tv.
Telegram: community stabile ma in ripresa
Telegram rappresenta un canale dedicato soprattutto agli utenti interessati alle notifiche push e alle news immediate. I numeri sono più contenuti, ma si registra una ripresa nel 2024 e 2025:
2022: 14.634
2023: 14.305 (leggera flessione)
2024: 15.400 (+1.095)
Tra il 2022 e il 2025 Primocanale registra una crescita complessiva e diversificata: Instagram domina, trainato da contenuti visual e immediati. YouTube esplode, grazie alla produzione video e alle dirette. Facebook resta il pilastro storico, con una audience ampia e coinvolta. Telegram si consolida come strumento di allerta news. Strategicamente, la crescita evidenzia l’importanza congiunta di video, social visuali e spazi dedicati all’informazione rapida.
