Primocanale: crescita record sui social network tra 2022 e 2025

L’evoluzione della presenza digitale di Primocanale negli ultimi tre anni mostra un trend particolarmente positivo, con incrementi significativi sulle piattaforme Instagram, YouTube e Facebook e un consolidamento della community su Telegram. Una crescita notevole si registra tra il 2023 e il 2025, periodo in cui i contenuti video e le breaking news in tempo reale sembrano aver trainato l’interazione.

Instagram: boom di follower e crescita costante

Il social che ha registrato la crescita più evidente è Instagram. Nel 2022 il profilo contava 30.100 follower, saliti a 38.000 nel 2023 (+7.900). Il vero salto avviene nel 2024, con un aumento di oltre 23.600 follower, arrivando a 61.613 utenti.

Nel 2025 la crescita è costante con il passare dei mesi

Mese 2025 Follower

gennaio 63.012

febbraio 69.000

marzo 72.159

aprile 77.453

maggio 83.400

giugno 86.100

luglio 88.200

agosto 90.200

settembre 92.681

ottobre 95.600

novembre 99.700

La community di Instagram di Primocanale.it triplica nell'arco di tre anni, evidenziando un forte interesse per il formato visual e soprattutto per i contenuti di cronaca immediata. L’obiettivo simbolico dei 100.000 follower è praticamente raggiunto.

Facebook: crescita stabile, poi accelerazione nel 2025

Facebook registra un avanzamento più graduale, con un pubblico consolidato e fedele:

2022: 173.700 follower

2023: 183.202 (+9.502)

2024: 194.131 (+10.929)

Nel 2025 si verificano oscillazioni sui singoli mesi, ma con un trend complessivamente favorevole:

Mese 2025 Followers

gennaio 194.422

febbraio 194.826

marzo 195.889

aprile 200.674

maggio 201.714

giugno 207.758

luglio 213.244

agosto 213.318

settembre 219.551

ottobre 224.849

novembre 227.768

Facebook rimane il bacino principale per gli utenti affezionati alle news locali. L’andamento dinamico può dipendere dall’impatto di singoli contenuti particolarmente popolari.

YouTube: raddoppio costante negli anni

Il canale YouTube cresce con un ritmo eccezionalmente regolare e costante:

2022: 5.353 iscritti

2023: 9.180 (+ 3.827)

2024: 18.134 (+ 8.954)

Nel 2025 il trend rimane stabile, con incrementi mensili:

Mese 2025 Iscritti

gennaio 18.757

febbraio 20.095

marzo 21.806

aprile 22.445

maggio 23.200

giugno 24.600

luglio 25.300

agosto 25.395

settembre 25.894

ottobre 26.329

novembre 27.143

Il canale Youtube quintuplica il proprio traffico in tre anni. La crescita dimostra l’importanza del formato video per gli utenti che cercano approfondimenti e dirette tv.

Telegram: community stabile ma in ripresa

Telegram rappresenta un canale dedicato soprattutto agli utenti interessati alle notifiche push e alle news immediate. I numeri sono più contenuti, ma si registra una ripresa nel 2024 e 2025:

2022: 14.634

2023: 14.305 (leggera flessione)

2024: 15.400 (+1.095)

Tra il 2022 e il 2025 Primocanale registra una crescita complessiva e diversificata: Instagram domina, trainato da contenuti visual e immediati. YouTube esplode, grazie alla produzione video e alle dirette. Facebook resta il pilastro storico, con una audience ampia e coinvolta. Telegram si consolida come strumento di allerta news. Strategicamente, la crescita evidenzia l’importanza congiunta di video, social visuali e spazi dedicati all’informazione rapida.