Instagram, novembre da record per Primocanale.it: oltre 5 milioni di visualizzazioni e 10 reel protagonisti

Il canale Instagram di Primocanale oltrepassa la soglia delle 5 milioni di visualizzazioni nel mese di novembre 2025, trainato da contenuti di forte impatto emotivo, cronaca locale e aggiornamenti sulle allerte meteo.

La classifica

L’analisi dei 10 reel più visti tra il 1° e il 30 novembre 2025 mostra un pubblico estremamente reattivo ai temi sociali, alle storie personali e alle emergenze che hanno colpito la Liguria

La storia di Paolo – 1.747.000 visualizzazioni Allerta maltempo – 1.320.000 visualizzazioni Downburst sul ponente – 726.000 visualizzazioni La bionica Giada – 665.203 visualizzazioni Silvia Salis risponde ai commenti sessisti – 496.960 visualizzazioni Greta Thunberg a Genova – 483.000 visualizzazioni Genova paralizzata dal traffico – 426.054 visualizzazioni Allerta gialla – 416.049 visualizzazioni Metro allagata – 338.714 visualizzazioni Maltempo – 262.774 visualizzazioni

Un mese dominato da cronaca, maltempo e storie umane

Dall’analisi emerge una tendenza chiara:

Le storie personali riscuotono altissimo coinvolgimento emotivo

Il maltempo si conferma uno dei temi più seguiti: tra allerte, downburst, disagi e allagamenti, i contenuti meteo occupano metà della classifica.

Gli eventi pubblici e le figure di rilevanza sociale spingono ulteriormente il traffico di utenti.

Il risultato complessivo di oltre 5 milioni di visualizzazioni rende il mese di novembre uno dei migliori dell’anno per i canali social di Primocanale.it, dimostrando come l’informazione tempestiva, le storie di vita e il racconto del territorio siano la chiave del successo sulla piattaforma.