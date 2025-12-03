Allerta meteo 15–16 novembre 2025: mezzo milione di liguri su Primocanale, boom sui canali social

La copertura dell’allerta meteo del 15 e 16 novembre 2025 ha registrato numeri eccezionali per Primocanale, confermandosi punto di riferimento dell’informazione in Liguria.

Dati televisivi

La diretta dedicata all’evoluzione dell’allerta meteo è stata seguita in tv da 488.996 telespettatori durante le due giornate, con un picco di share del 36,11%. Un risultato che evidenzia la centralità del servizio pubblico regionale in situazioni di emergenza e il forte legame con il territorio.

Sito web e Social media

Numeri straordinari anche sui canali social di Primocanale.it, con contenuti puntuali che hanno ulteriormente amplificato la portata informativa. Nel dettaglio:

2.769.700 visualizzazioni dei reel di Instagram

dei reel di 74.826 visualizzazioni dei contenuti di TikTok

dei contenuti di 397.329 visualizzazioni dei post di Facebook

dei post di A questi si aggiungono le performance del sito web Primocanale.it, che nei giorni dell’allerta ha registrato un forte aumento del traffico: 7.100 visite al sito da parte degli utenti nella giornata di sabato 15 novembre, che risultano raddoppiate nella giornata di domenica 16 novembre raggiungendo 13.500 visite

Performance sui social network

Instagram si conferma il canale più potente in termini di engagement e viralità. I reel e i post legati agli eventi meteorologici avvenuti in Liguria tra il 15 e 16 novembre sono stati particolarmente condivisi, raggiungendo complessivamente 2.769.700 visualizzazioni.

Con 397.329 visualizzazioni, la pagina Facebook di Primocanale si conferma piattaforma chiave per la diffusione delle notizie in tempo reale, soprattutto per un pubblico attento alla cronaca e al territorio. Al 30 novembre 2025, la pagina registra 228.625 followers.

Tra i contenuti legati all'allerta meteo più visti su Instagram e Facebook