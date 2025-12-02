Centomila follower su Instagram: Primocanale primo gruppo editoriale regionale a raggiungere questo obbiettivo

Primocanale festeggia un importante traguardo: 100mila follower sulla pagina Instagram ufficiale, diventando il primo gruppo editoriale in Liguria e la prima emittente regionale italiana a raggiungere questo prestigioso risultato sulla piattaforma social. Un riconoscimento che testimonia il valore e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da Primocanale nel raccontare le notizie locali, regionali e nazionali con un linguaggio capace di coinvolgere un vasto pubblico anche nel mondo digitale.

"Arrivare a 100mila follower – veri protagonisti di questo risultato – come primo gruppo editoriale ligure è un grande piacere, poiché dimostra appieno la nostra vocazione crossmediale – ha commentato l’editore di Primocanale Maurizio Rossi –.​ Ancora di più, soddisfa constatare che da una regione di soli 1,5 milioni di abitanti superiamo il traguardo prima di tutte le prestigiose emittenti regionali italiane.​ Un ringraziamento particolare va all'intera redazione, e in particolare ad Aurora Bottino e Chiara Orrù della redazione social, che partendo da 52mila follower a inizio anno hanno fatto esplodere i numeri in soli 10 mesi".

"Raggiungere i 100.000 follower su Instagram non è semplicemente un numero: è la conferma che la nostra comunità cresce, si rafforza e continua a scegliere Primocanale come punto di riferimento quotidiano - ha spiegato il direttore di Primocanale Matteo Angeli -. Sono orgoglioso di essere direttore di una squadra che ogni giorno mette in campo passione, competenza e un entusiasmo raro. E soprattutto grazie a chi ci segue, a chi ci dedica un minuto del proprio tempo, a chi commenta, chi condivide, chi critica con spirito costruttivo, chi ci accompagna in questa avventura editoriale.".

Oltre al sito web, alle pagine Facebook, al canale Telegram e a quello YouTube, il profilo Instagram di Primocanale offre approfondimenti, curiosità, contributi, storie e contenuti speciali creati appositamente per la piattaforma, come i reel dedicati agli avvenimenti più interessanti in tutta la regione. C'è lo sfogo della mamma dell'ultima vittima del crollo di Ponte Morandi dopo le dichiarazioni dell'ex ad di Aspi, la storia di Rosa che ha compiuto 109 anni che ha raggiunto un milione e mezzo di persone e Paolo che con la sua storia ha raggiunto 2 milioni di persone in poco tempo. Spazio anche a cronaca, sanità, politica e cultura. La Liguria al centro, prima di tutto. Inizia a seguire il profilo 'Primocanale.it' per rimanere sempre aggiornato.

Virale lo 'sfogo' di Maurizio Rossi sui pedaggi contro l'ad di Autostrade: un milione e mezzo di views

Oltre un milione e 600 mila visualizzazioni per il reel di @primocanale.it che su Instagram mostra un estratto del confronto tra Maurizio Rossi, presidente di Terrazza Colombo e senatore della XVII legislatura, e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. Ad infiammare il dibattito è stato il discorso proprio di Tomasi sui pedaggi autostradali, ritenuti "i meno cari, se confrontati con Francia, Spagna e Portogallo, oltre che necessari per finanziare i lavori di manutenzione sul tracciato ligure, tra i più ricchi di ponti e gallerie". (GUARDALO QUI)

La vita di Paolo spezzata da un pugno per un monopattino

Sono tante le storie che troverete sul nostro profilo Instagram come quella di Paolo, 24 anni e una vita normale, fatta di amicizie, lavoro e sogni. La sera del 19 maggio 2024, come tante altre, stava tornando a casa ad Albenga con il suo monopattino dopo una serata con gli amici. Ma quella sera è stata diversa: lungo il tragitto, quattro ragazzi, tra un'età compresa tra i 19 e minorenni, lo hanno accerchiato, rubandogli il monopattino. Quando Paolo ha tentato di riprenderselo, ha ricevuto un pugno alla nuca che lo ha fatto cadere, sbattendo la testa con violenza. I giovani sono fuggiti, lasciandolo a terra in fin di vita. È stato trasportato d’urgenza in rianimazione con una grave emorragia cerebrale. Le prime notizie parlavano di poche speranze, dopo mesi lunghissimi in terapia intensiva dove Paolo ha lottato tra la vita e la morte, operazioni alla testa molto complicate oggi Paolo si trova in un centro riabilitativo per cerebrolesi alla Spezia (GUARDALO QUI).

Lo sfogo di Paola Vicini, mamma di Mirko dopo le dichiarazioni spontanee dell'ex ad di Aspi Castellucci

"Se siamo arrabbiati? Sapete dove è andato la sera del crollo? A cena, lui è andato a cena la sera stessa del crollo mentre io aspettavo il cadavere di mio figlio e altri erano già in obitorio. Meno male che lui dopo queste dichiarazioni è sollevato, noi il peso ce lo abbiamo. Lui è libero da sei anni, noi siamo all'ergastolo, a me non ha dato niente. Noi dei suoi soldi non sappiamo che farcene". Lo sfogo di Paola Vicini, la mamma di Mirko, l'ultima vittima a essere ritrovata sotto le macerie del ponte Morandi, dopo le lunghissime dichiarazioni spontanee dell'ex ad di Aspi Castellucci, ha raggiunto 3,1 milioni di persone. "Le scuse di chi? Non ci interessano nemmeno le sue scuse".

La storia di Rosa e i suoi 109 anni ha raggiunto un milione e mezzo di utenti

Rosa ha 109 anni e folti capelli brizzolati, è nata il 3 febbraio del 1916, durante la prima guerra mondiale. Ma è la seconda guerra mondiale a ricordare bene, ha ancora negli occhi quei colpi di pallottola schivati, la paura per il marito portato via dai fascisti "mentre eravamo a letto". Rosa Fausti è una donna più unica che rara perché i suoi 109 anni li porta benissimo: la sua storia ha raggiunto un milione di persone (GUARDALA QUI).

L'incidente tra una Panda e una ambulanza è stato visto da 5,2 milioni di persone

Il video dello spaventoso incidente stradale davanti all'ospedale San Martino è stato visto da 5,2 milioni di persone. La ripresa della dashcam di un'auto è andato virale. Un'ambulanza che trasportava una donna si è ribaltata davanti al pronto soccorso, all'incrocio tra via Scribanti e via Mosso. Il mezzo di soccorso, la 347 della Croce Verde di Quarto, si è scontrata con una Fiat Bianca, guidata da un anziano, ed è finita sul fianco mentre portava all'ospedale una paziente incinta. L'auto, invece, è andata a schiantarsi contro un palo della luce che si è inclinato a causa dell'impatto. (GUARDALO QUI).