Giornalista di Primocanale aggredito durante la diretta sulla protesta ex Ilva

Momenti di forte tensione ieri sera durante la diretta dedicata alla manifestazione dei lavoratori ex Ilva, dove il nostro giornalista Filippo Serio è stato aggredito da alcuni manifestanti.

Serio aveva appena iniziato il collegamento in diretta insieme al presidente del Municipio, Fabio Ceraudo, quando, improvvisamente, tra alcuni partecipanti alla protesta è scoppiata una violenta rissa. Nel caos generale, alcuni manifestanti si sono avvicinati al giornalista, spingendolo e intimandogli di allontanarsi e di cancellare le riprese effettuate.

La situazione è tornata alla normalità anche per l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno riportato la calma e permesso di proseguire le operazioni in sicurezza.

In serata sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà nei confronti di Serio, tra cui quelli dell’Associazione dei Giornalisti e dell’Ordine professionale, che hanno condannato con fermezza l’accaduto, sottolineando come episodi del genere rappresentino un grave attacco alla libertà di stampa e al diritto-dovere di informare.