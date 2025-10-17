Attualità

Arrestati due ladri di trolley a Genova: così sceglievano quelli più lussuosi

I due, con altri non ancora identificati, sono stati fermati davanti a Stazioni Marittime a Principe, in via Fanti d'Italia
di An. De.

Sono stati arrestati dalla polizia locale due uomini, parte di una banda che svaligia i bagagli dei turisti che arrivano con i pullman a Genova. 

La tecnica 

I due, con altri non ancora identificati, sono stati fermati davanti a Stazioni Marittime a Principe, in via Fanti d'Italia, dove attendevano l'arrivo dei pullman carichi di turisti. A quel punto, i due sceglievano i trolley e borsoni più costosi tra i tanti da cui rubavano tutto quello che trovavano. 

Banda di ladri colpisce i turisti: valigie rubate sui FlixBus, scoperta base con 23 trolley 

A maggio era stata sgominata una banda di ladri che rubava zaini e valigie da autobus e pullman turistici, proprio come in questo caso. I carabinieri del Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado avevano arrestato cinque persone ritenute responsabili di una serie di furti avvenuti a bordo di autobus Amt e pullman FlixBus, durante le soste alla fermata di via Fanti d'Italia.

