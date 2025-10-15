Ex Ilva, domani sciopero anche a Genova. Sindacati: "Serve l'intervento dello Stato"

Regna ancora l'incertezza per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva. Per questo motivo i sindacati nazionali hanno indetto per la giornata di giovedì 16 ottobre sciopero in tutti i siti produttivi. Sciopero di 24ore anche nello stabilimento di Genova Cornigliano, coinvolti tutti i tre turni della giornata. Concentramento previsto già alle 6 del mattino davanti alla portineria di Acciaierie d'Italia.

"I lavoratori di Genova sono stufi di inutili attese - si legge nella nota firmata Rsu Fim, Fiom, Uilm -. Mancano risposte, manca un piano industriale, manca il futuro di tutto i lavoratori". Possibile anche un corteo per le vie della città. Nel mentre il Governo ha convocato le rappresentanze sindacali per martedì 28 ottobre (ore 18) per un vertice che si terrà a Palazzo Chigi.

Nello stabilimento di Genova si è parlato negli scorsi mesi di realizzare eventualmente un forno elettrico da due milioni di tonnellate di produzione . Ipotesi che ha scatenato le polemiche dei cittadini del quartiere che lo scorso settembre sono scesi in piazza per dire no all'ipotesi.

A finire nel mirino le ipotesi delle offerte presentate di acquisto presentate da Bedrock Industries "che prevederebbe solo 2000 unità occupate su Taranto e poco più di 1000 negli altri siti". In tutto sono dieci le manifestazioni d'interesse arrivate ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia. Delle dieci proposte solo due avrebbero indicato l'intenzione di acquisre tutto il pacchetto ex Ilva, le altre otto solo alcuni impianti o rami d'azienda.

