Zoagli riceve il primo premio per il concorso Euroflora 2018 ai Parchi di Nervi

GENOVA - Il Comune di Zoagli, in qualità di espositore alla XI Esposizione Internazionale del Fiore e della pianta ornamentale denominata “Euroflora 2018” che si svolgerà fino al 6 maggio 2018 a Genova nei “Parchi di Nervi” tramite uno spazio espositivo di 150 mq, ha vinto il primo premio del concorso indetto per la più bella e artistica presentazione di un muro o di un pergolato decorato con piante rampicanti o ricadenti.

L’Assessore Regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha omaggiato della sua presenza l’allestimento dedicato al Comune di Zoagli. Il Sindaco di Zoagli Franco Rocca rileva “quanto sia un onore e una grande soddisfazione per il Comune di Zoagli ricevere il primo premio del concorso. La giuria ha premiato le installazioni che presentavano un equilibrio tra le diverse componenti richieste dal bando di gara, ovvero avere un corretto mix tra parte vegetale e elementi artistici, un uso congruo delle specie vegetali con una particolare attenzione a manutenzione e sostenibilità; elemento determinante la pertinenza e la compatibilità con il parco storico. Il Comune di Zoagli si è inserito in una svolta importante tendente alla valorizzazione di uno dei più suggestivi parchi italiani in quanto Euroflora è progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale e di tutela del paesaggio. L’obiettivo è quello di offrire un panorama sulle tendenze attuali del settore allo scopo di promuoverne le eccellenze produttive in un contesto di grande pregio storico e naturalistico stimolando la conoscenza, la passione e il rispetto per i fiori, le piante, l’ambiente e il paesaggio. Per quanto riguarda l'allestimento di Euroflora al parco di Genova Nervi nello spazio concesso al Comune di Zoagli, è stato riprodotto uno scenario tipico ligure rappresentato da una casetta in stile con annesso balcone su cui sono state posizionate delle cascate floreali. Fiori azzurri riproducono il mare su cui è stato messo un gozzo in legno verniciato bicromo bianco e azzurro con la scritta di Zoagli; c’è anche la riproposizione di una spiaggia e, tra gli alberi, ulivi e limoni. All'interno del gozzo, oltre ai fiori, ci sono anche varie piante aromatiche locali tra cui il basilico e il rosmarino. L'intenzione è quella rappresentare scenograficamente e idealmente un paesaggio locale che i turisti provenienti da tutto il mondo potranno riconoscere e ammirare. A Zoagli, all'interno del parco della storica Villa Vicini è stata allestita una riproposizione di Euroflora in miniatura con svariati fiori e piante di diversi colori. L’abitazione signorile, risalente al 1910, è stata totalmente restaurata mantenendo inalterata la tipicità dell’originaria struttura ligure, tra cui spiccano le facciate che sono rimaste del colore originale. Il parco, durante la manifestazione, ospita e apre le sue meraviglie floreali ai visitatori in un circuito ideale di collegamento al’evento principale di Genova Nervi. La partecipazione di Zoagli a Euroflora rappresenta sicuramente una vetrina eccezionale per promuovere e far conoscere sempre di più Zoagli nel mondo. Abbiamo allestito lo spazio espositivo che ci è stato concesso in modo tale da valorizzare e diffondere a livello internazionale le tipicità locali riproponendo in modo rappresentativo uno scenario ligure in cui figurano le case colorate, la parte arborea naturale costituita da piante di limoni e ulivi insieme a specie aromatiche come il basilico e il rosmarino. Sono certo che la nostra cittadina, in seguito a questa importante manifestazione internazionale, verrà sempre più conosciuta e apprezzata nel mondo”