Weekend di Ferragosto, è boom di turisti in Liguria

GENOVA - Weekend di Ferragosto da tutto esaurito in Liguria. Il 94% dei posti messi a disposizione dalle strutture ricettive della regione sono stati occupati dai tanti turisti che hanno decisio di passare le loro vacanze tra le bellezze della Liguria. Da Ponente a Levante camere occupate e turisti tra le strade cittadini a godersi il mare e le peculiarità storico-culinarie della Liguria. Dopo un maggio difficile a causa del maltempo i dati sono tornati positivi con il segno più davanti. Da giugno in poi i dati sul turismo hanno invertito la rotta. Soprattutto tedeschi, olandesi e francesi hanno scelto il mare delle due riviere per passare le proprie vacanze. E in questo fine settimana post ferragostiano il bel tempo la farà da padrone garantendo sole, caldo e belle giornate.

La situazione meteo: si riaffaccia sul Mediterraneo l'anticiclone subtropicale garantendo una serie di giornate stabili e soleggiate e un graduale aumento della temperature che da domenica torneranno sopra le medie climatiche. Venti in prevalenza deboli con locali regimi di brezza e mare poco mosso o quasi calmo

- LE PREVISIONI METEO ARPAL:

SABATO 17 AGOSTO: Ancora una giornata soleggiata; cielo sereno o poco nuvoloso con sporadici passaggi di velature o nubi alte, dal pomeriggio aumento della nuvolosità bassa sul Ponente della regione. Venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali, qualche rinforzo su imperiese e entroterra savonese, locali regimi di brezza. Mare poco mosso. Umidità su valori medi. Temperature in aumento.

DOMENICA 18 AGOSTO: Sereno o poco nuvoloso su Centro Levante mentre a Ponente e in particolare sulla zona del savonese sarà favorita la formazione di nuvolosità nei bassi strati. Venti a prevalente regime di brezza con qualche rinforzo da sud-est nelle ore centrali. Mare poco mosso o quasi calmo. Umidità su valori medio-alti. Temperature in aumento sopra le medie climatiche.