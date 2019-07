Volontari Avis in festa: nella zona sportiva la sagra della lumaca fa 42

RONCO SCRIVIA - I volontari Avis di Vallescrivia vivono l’apice della vitalità associativa grazie alla tradizionale sagra ronchese di fine luglio. Quattro serate di socialità e divertimento già scattate ieri che dalle 19.30 di oggi vedranno l'apertura degli stand gastronomici. Il programma prevede, per stasera, le esibizioni canore di Graziano Cianni, domani l'orchestra Alban, domenica Barbara&Loresax.

Tutto con piatti a base di lumache, ma non solo. Intanto l’estate è stata avviata con la Giornata del Donatore. Lo scorso 14 giugno, infatti, le Avis Comunali di Busalla e Ronco Scrivia, nell’ambito di una campagna provinciale, hanno garantito ai panifici e ai negozi alimentari della zona una fornitura di sacchetti promozionali dell’evento: “Obiettivo, sensibilizzare le famiglie alla partecipazione verso le campagne di raccolta sangue sul territorio. In fondo, necessario solo un piccolo gesto” spiegano dalle realtà di Vallescrivia.

Va in quella direzione la collaborazione tra Anci e Avis Liguria. I due soggetti hanno sottoscritto i primi accordi con i Comuni di Busalla, Vobbia, Ronco e Valbrevenna per sensibilizzare le popolazioni locali a intervenire nelle campagne di raccolta sangue. Nel corso del fine settimana, i componenti del sodalizio ribadiranno a residenti e villeggianti le possibilità di donazione: lunedì 29 a Busalla, sangue intero. Ad agosto il 12 a Ronco, sangue intero ma anche plasma ed emocomponenti. Il 30 a Busalla intero, come succederà ancora a Ronco il 6, 13 e 23 settembre.