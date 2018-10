Vittime ponte Morandi, al via la raccolta fondi dell'ordine dei commercialisti

GENOVA - Parte oggi e durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation crowdfunding lanciata tramite il portale Fundera dall’Ordine dei Commercialisti di Genova e da “Frigiolini & Partners Merchant SpA”, società genovese titolare del portale, con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova.

La campagna è finalizzata ad una raccolta di fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto. La gestione delle donazioni avvine interamente via web mediante il crowdfunding, di recente introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale (nella declinazione del c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza del web che consente di eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della Campagna.

“L’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Genova – ha sottolineato il presidente Paolo Ravà - ha dato supporto ai soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi nell’attività di predisposizione dei modelli AE per la quantificazione dei danni risarcibili e ha collaborato con le principali istituzioni alla stesura delle proposte di modifica al Decreto Genova, sia per quanto riguarda la parte fiscale del decreto sia per l’istituzione di una Zona Economica Speciale"

“Il nostro gruppo – ha precisato Leonardo Frigiolini AD di Frigiolini & Partners Merchant e del Portale di crowdfunding Fundera – ha la propria Sede a Genova e proprio da Genova abbiamo conquistato in questi anni la leadership nell’assistenza alle PMI nell’emissione di Minibond. Quando ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per i nostri concittadini e per la nostra città così duramente colpita da un evento inimmaginabile, abbiamo immediatamente pensato di mettere a disposizione il nostro portale di crowdfunding condividendo con gli amici commercialisti genovesi questa iniziativa per dare una testimonianza concreta di solidarietà verso chi è stato colpito da quella disgrazia immane”.

#action 4 genoa - questo il nome della campagna - varcherà i confini territoriali genovesi grazie al portale sfruttando la potenza del web per cercare di dare un contributo alla Città e alle persone maggiormente colpite. Chiunque potrà seguire la campagna e contribuire collegandosi alla sezione donation del Portale all’indirizzo web www.fundera.it .

Partner dell’iniziativa sono anche “Communitas” la Onlus del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (su cui saranno canalizzate le donazioni) e Bcc di Cherasco che con la sua filiale di Genova gestirà i flussi in entrata sul conto corrente dedicato.