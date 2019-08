Viperetta contestato anche alla festa di compleanno della società blucerchiata

GENOVA - Anche la festa di compleanno della Sampdoria, fondata il 12 agosto del 1946, ha dato occasione ai tifosi blucerchiati di manifestare insofferenza per la figura del presidente del club.

Come ogni anno, i Fieri Fossato (storico gruppo di Sampierdarena) hanno organizzato un brindisi in piazza Vittorio Veneto davanti al Bar Roma, storico ritrovo dei soci della Sampierdarenese Calcio. Oltre alle bandiere blucerchiate, a quelle rossonere dei Lupi e biancoblù dell'Andrea Doria, è comparso sui voltini del viadotto ferroviario di via Buranello uno striscione con la scritta «Auguri UC Sampdoria - Ferrero fuori dalla nostra storia».

Anche gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno appeso uno striscione alle storiche biglietterie dello stadio in via del Piano: «Continuerò a lottare contro chi vuole il tuo male, auguri UC Sampdoria»