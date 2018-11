Vigili del Fuoco, il Ministero da l'ok al nuovo distaccamento nel levante genovese

GENOVA - Politicamente il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni lo aveva chiesto a gran voce, ma sul fronte sindacale la Cgil ci lavorava da anni e alla fine un risultato è stato ottenuto: Genova avrà un suo distaccamento dei vigili del fuoco nel levante, a Quarto all'interno dell'area dell'ex ospedale psichiatrico.

E' stato il ministero a comunicare questa decisione.

"Questo ci consentirà di dare una risposta migliore alla cittadinanza rispetto ai tempi di intervento - ha raccontato a Primocanale Luca Infantino segretario regionale Cgil Vigili del Fuoco - C'era una zona scoperta sul territorio genovese rispetto al progetto 'Italia in 20 minuti'".

Ed effettivamente nel capoluogo ligure la mancanza era evidente con un 'buco operativo' tra il distaccamento di Genova Est in Valbisagno e quello di Rapallo che non garantiva la tempestività che un territorio come quello del levante impone.

I tempi di realizzazione del nuovo distaccamento del levante dovrebbero essere piuttosto brevi. "Spero che entro gennaio ci sia già una squadra collocata all'interno" ha dichiarato sempre Infantino.

Ma non è la sola buona notizia sul fronte dei Vigili del Fuoco della Liguria. Da tempo si attendeva un'integrazione dell'organico anche a fronte di quanto accaduto con il crollo del Ponte Morandi. E finalmente la richiesta è stata accolta.

Entro la metà di dicembre arriveranno 31 nuovi pompieri a Genova, 14 alla Spezia, 6 su Imperia e 3 su Savona con un incremento di oltre 50 unità su scala regionale.

"Siamo contenti che agli impegni presi dal sottosegretario al ministero dell'Interno Stefano Candiani - ha concluso il segretario Cgil Vigili del Fuoco della Liguria - siano seguite risposte concrete".