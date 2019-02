Vicenda Palermo: "Preziosi? Anche qui ha smentito, forse aiuterà dall’esterno il club rosanero"

GENOVA - A Gradinata Nord su Primocanale è stata trattata anche la vicenda che riguarda il presunto interesse per il Palermo del presidente del Genoa Enrico Preziosi che su questo punto ha sempre smentito. Ma in Sicilia giornali e tv tirano in ballo sempre Preziosi.

In collegamento telefonico è intervenuto William Anselmo direttore di Mediogal.it che segue da vicino il momento difficile del club rosanero: Smentite sono soltanto di facciata? "C’è una regola che impedisce ai presidenti di possedere una società nella stessa serie. Questa norma sicuramente sarà rispettata. Il fatto che ci sia un imprenditore serio come Preziosi può andare a influire su altre cose. Lui ha smentito anche qui e bisogna sottolinearlo. Magari non sarà direttamente Preziosi a finanziarie o partecipare direttamente, ma potrebbe dare una collaborazione diversa: ad esempio presentando qualcuno. In questo momento pero’ è prematuro comunque parlarne, poiché c’è anche una cordata americana".