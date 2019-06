GENOVA - È dal 14 agosto che ci occupiamo delle problematiche che stanno subendo gli abitanti, le industrie e i commercianti della Val Polcevera.

Abbiamo realizzato oltre 40 trasmissioni tutti i lunedì e dedicato centinaia di notizie per cercare di contribuire a comunicare correttamente insieme ai diretti interessati le situazioni più’ svariate in loro difesa.

Abbiamo pensato di fare un tappa del Tour in Valpolcevera per rispetto e spirito di collaborazione ma quando abbiamo saputo che la presenza del nostro truck poteva non essere condivisa da alcuni abbiamo deciso di annullare la presenza del mezzo di 18 metri e spostare tutta l’attenzione a martedì alle due assemblee che faremo in diretta.

Desideriamo sempre e comunque che le nostre iniziative siano condivise ovviamente per primi dagli abitanti della Valpolcevera che meritano ogni attenzione e rispetto.

Maurizio Rossi - Editore di Primocanale

Andrea Scuderi - Direttore di Primocanale