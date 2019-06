Viaggio in Liguria sotto il Priamar, il truck di Primocanale a Savona

GENOVA - Il tour di Primocanale attraverso i panorami e le bellezze della regione fa tappa ai Giardini del Prolungamento di Savona.

La giornata inizialmente prevista per ieri, con le bontà della Torretta, è slittata a oggi per lasciare spazio alla cronaca del Ponte Morandi. Tuttavia, a pochi passi dalla spiaggia di Savona, andrà in scena uno scoppiettante racconto tra cultura, gastronomia e tradizione ricordando la Savona città dei Papi.

Con un approfondimento legato anche al dialetto e un omaggio serale alla musica di Gino Paoli, appuntamento in onda dalle 12.30 alle 14.30 per trattare anche i temi portuali poi 18-19 all’insegna delle curiosità locali fino al ritmo delle 21.30 con il pubblico davanti al palco itinerante della tv.

Prossima tappa lunedì a Sestri Levante.