Viaggio in Liguria nella piana ingauna, il truck di Primocanale arriva ad Albenga

ALBENGA - La storia, le tradizioni e l'architettura di un centro storico tra i più belli d'Italia. Ma anche grande spazio all'agricoltura per una città che vanta la piana più grande di Liguria, capitale europea delle erbe aromatiche. Viaggio in Liguria con il truck di 18 metri che nel suo tour esalta le meraviglie delle regione approda così nella piazza limitrofa al ponte rosso a due passi dal fiume Centa. Lo fa con quattro differenti momenti di diretta attraverso la giornata di mercoledì 26 giugno: dalle 8 alle 10 con collegamenti legati al mare, dalle 12 alle 15 con innumerevoli ospiti sul palco e altrettanti focus mirati tra musei, battistero e vicoli per approdare all'orario dell'aperitivo con show cooking e curiosità ancora dedicate ai prodotti tipici del territorio albenganese. Chiusura di giornata con la trasmissione serale in diretta dalle 21.30 in cui ci sarà spazio per la musica, anche dialettale, firmata da Mike fC con la comicità di Daniele Raco e alcune storie particolari dedicate all'arte e al sociale. Fondamentale, poi, il contributo di un'altra istituzione vivente di Albenga: I Fieui di Caruggi con la loro fionda, simbolo dell'orgoglio ingauno. Tutto sul canale 10 del digitale terrestre e fuori Liguria su primocanale.it

Commenti