Viaggio in Liguria - Il Tour: oggi la tappa alla Spezia. E stasera spettacolo in piazza Europa

LA SPEZIA - Fa tappa alla Spezia Viaggio in Liguria-Il Tour con il Truck di Primocanale.

L'appuntamento è in piazza Europa: da sotto la Cattedrale e di fianco al Comune, andremo alla scoperta delle eccellenze della provincia spezzina.

Appuntamento, come sempre, fissato nella prima mattina con i collegamenti dei nostri inviati. A mezzogiorno (e poi alle 18) si apre la fascia dedicata al truck che andrà alla scoperta dei prodotti che rendono celebre questo territorio: dalla farinata alla mesciua, fino agli strepitosi muscoli di Spezia, celebrati in tutto il mondo. Le nostre telecamere vi porteranno a visitare i vivai dei mitilicoltori, per vedere come vengono coltivati i muscoli ai quali si sono recentemente aggiunte le ostriche, che hanno già conquistato moltissimi estimatori.

Gran finale a partire dalle 21.30: sul palco salirà il sindaco Pierluigi Peracchini che sarà intervistato da uno degli spezzini più famosi della tv nazionale, Dario Vergassola. La piazza e il pubblico a casa potranno anche ridere con la spassosa comicità di Andrea Di Marco e ascoltare la buona musica del cantautore ligure Lorenzo Malvezzi.