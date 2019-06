Viaggio in Liguria - il tour, il truck di Primocanale rende omaggio alla Valpolcevera

GENOVA - Continua il Viaggio in Liguria del truck di Primocanale: dopo l’inaugurazione di venerdì in piazza De Ferrari la diretta mobile si sposta in Valpolcevera, per un’intera giornata dedicata alla zona che ha vissuto uno degli anni più difficili della sua storia.

Primi collegamenti previsti di buon mattino: di fronte alle nostre telecamere si alterneranno Caterina Patrocinio, Federico Romeo, Enrico D’Agostino per fare il punto sulla situazione del cantiere di ponte Morandi e poi, nella fascia del pranzo, scopriremo le eccellenze enogastronomiche della zona, il vino e le birre locali e il celeberrimo salame di Sant’Olcese.

Alle 18 l’intervista esclusiva al presidente della Regione Giovanni Toti e, dopo Anteprima Calcio e il Telegiornale, si aprirà la prima serata di Genova nel Cuore che tornerà continuerà a occuparsi, come ha fatto per tutta la stagione televisiva, dei temi caldi della Valpolcevera che aspetta con ansia la fine dei lavori per il nuovo ponte.

Quella che apre la settimana è la seconda di venticinque tappe di un viaggio alla scoperta della nostra regione a bordo del truck di Primocanale: da Ventimiglia a Sarzana il nostro palco itinerante visiterà in lungo e in largo la Liguria, portando nelle case di tutti lo spettacolo di una costa e di un’entroterra unici al mondo.