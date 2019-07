Viaggio in Liguria fa tappa in Vallescrivia, il truck di Primocanale nei paesi delle rose

RONCO SCRIVIA - La rosa, il suo sciroppo e tutti i deliziosi derivati. Ma non solo. La giornata che l'itinerario di Primocanale dedica alla Vallescrivia sarà un concentrato di panorami mozzafiato e di specificità enogastronomiche di valore assoluto. Oltre al presidio Slow Food delle rose, grande spazio anche a canestrelli, birra, salumi, mela Cabellotta e infinite curiosità.

Il mezzo mobile di 18 metri farà tappa già dal mattino negli spazi attigui alla chiesa di Borgo Fornari, ma il coinvolgimento sarà per 9 comuni attraverso specifici focus sul territorio: Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Crocefieschi, Vobbia, Casella, Savignone, Valbrevenna e Montoggio con grande risalto alle attività del Parco Antola.

Dalle 21,30, poi, spettacolo in piazza all'insegna della musica di Fabrizio De Andrè, villeggiante di quell'entroterra, le note dei canterini nonché innumerevoli storie umane: da una giovanissima campionessa di golf emigrata negli Stati Uniti d'America fino a chi, altrettanto in età verde, ha deciso di costruirsi una famiglia guidando il rifugio sulla sommità del Monte Antola. Tutto attraverso una speciale gara inseguendo il miglior prodotto della valle in una classifica che sarà stilata dal professor Franco Bampi in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi.