Viaggio in Liguria fa tappa in Val Fontanabuona, a Moconesi ecco i Giochi senza Frontiere

GENOVA - Passata l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria il truck di Primocanale riprende la sua corsa alla scoperta delle bellezze ed eccellenze della regione.

Viaggio in Liguria prosegue in Val Fontanabuona, questa volta saremo in piazza a Moconesi tra sapori, tradiziione, paesaggi mozzafiato, sport e divertimento. Sì, perchè al campo sportivo di Ferrada si svolge l'ottava edizione dei Giochi senza Frontiere. Un evento che Primocanale racconterà e trasmetterà in diretta la sera a partire dalle 20.45. Già durante la mattina i primi collegamenti dal truck e poi ancora nelle fasce 12-15 e 18-19.

Le sfide dei Giochi senza Frontiere vedranno protagonisti i gruppi rappresentanti dei Comuni di Bargagli, Borzonasca, Cicagna, Cogorno, Davagna, Favale/Lorsica, Lumarzo, Moconesi/Tribogna, Neirone, Orero, Rapallo, San Colombano, Sori (campione uscente). L'ingresso è libero e il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Croce Rossa di Gattorna, alle Scuole Materne del Comune di Moconesi, Radio Club Levante e Protezione civile.