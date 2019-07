CHIAVARI - A causa del maltempo cambia la programmazione di Viaggio in Liguria - il tour si modifica. Per la giornata di lunedì è infatti in programma la tappa di Chiavari per andare alla scoperta delle bellezze ed eccellenze della nostra regione.

Ma l'allerta arancione ha fatto cambiare i piani. Confermato l'appuntamento serale delle 21.30 ma spostati alla giornata di martedì le fascie di diretta della mattina e del tardo pomeriggio.