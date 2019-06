Viaggio in Liguria: domani sera nella città del Muretto tra spiagge, baci, cultura e panorami mozzafiato

ALASSIO - Dopo Pietra Ligure, la nuova tappa del tour di Viaggio in Liguria sarà caratterizzata da Alassio. Appuntamento nella città del Muretto, per l'intera giornata di venerdì, attraverso focus mirati su enogastronomia, turismo e personalità del posto che si sono distinte in campo internazionale.

Quella di domani sarà una puntata, che già dal mattino alle 8, racconterà sul campo panorami straordinari con una storia in grado di affascinare poeti, scrittori e letterati. Ma al tempo stesso, grande spazio anche ai produttori tipici di oggi che forniscono accoglienza al turismo proponendo particolarità uniche come i Baci di Alassio.

Un viaggio suddiviso nelle consuete tra fasce di diretta 8-10, 12-15, 18-19 in cui la meta ponentina verrà declinata attraverso le rispettive eccellenze per approdare, poi, alle 21.30 allo spettacolo di prima serata sempre sul truck di Primocanale da 18 metri. Il menù del secondo venerdì in piazza prevede grande attenzione ai dialetti e alle tradizioni locali: davanti alle telecamere si alterneranno esperti della parlata locali, ma anche della gastronomia presente ad Alassio. Poi, coinvolgimento del pubblico grazie a un repertorio musicale all'insegna dei grandi classici di Liguria.