Viaggio in Liguria con l'alpinista che ha salvato vite umane sul Ponte Morandi

GENOVA - Nuova puntata ricca di argomenti, quella di Viaggio in Liguria in onda, come ogni mercoledì sera alle 21, su Primocanale. Il format dedicato all'enogastronomia e al territorio, con la presenza fissa del cucinosofo Sergio Rossi e della cuoca Valentina Scarnecchia si occuperà di molteplici tematiche in cui non mancheranno la comicità di Daniele Raco e la cucina di Terrazza Colombo firmata Stefano Dibert.

Tra i punti principali della serata spiccano l'ambiente, ma anche i consigli sulle differenti tecniche di pesca nonchè un grande spazio per solidarietà, disturbi alimentari e infinite sorprese.

Ospite in studio Maurizio Volpara (nella foto), fresco vincitore del premio Cai "Claudio Cambiaso 2019" come alpinista ligure dell'anno: il suo apporto, assieme a quello di molti colleghi pompieri, è stato decisivo per salvare vite umane nelle ore successive alla tragedia del 14 agosto di Ponte Morandi.