GENOVA - Viaggio in Liguria, questa settimana, straordinariamente, in diretta dalle 21 il martedì sera per lasciare spazio alla cronaca del campionato di calcio nella serata di mercoledì.

Tra i temi principali della serata, la riapertura della strada tra Santa Margherita e Portofino che Primocanale seguirà in diretta da sabato mattina. Ne dibatteranno in studio i rispettivi sindaci, produttori del Tigullio e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Tra le sorprese di serata anche l’intervento dell’ambasciatore di Genova a Londra per il settore food, l’imprenditore Roberto Costa.